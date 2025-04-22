Будапешт, 22 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в общенациональном голосовании, посвящённом приёму Украины в Европейский союз (ЕС), и проголосовал против.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

«Брюссель и оппозиционная партия «Тиса» поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем. Голосование-2025. Я уже проголосовал», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан также прикрепил к публикации фото заполненного бюллетеня, на котором видно, что политик проголосовал против членства Украины в ЕС.

Данный опрос начался в республике 14 апреля. В июне будут подведены его итоги. Затем их направят в Брюссель.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия последовательно препятствует евроинтеграции Украины. Так, в феврале Будапешт заблокировал старт переговоров по вступлению этой страны в ЕС, потребовав от Киева представить конкретную программу защиты прав национальных меньшинств.

22 марта глава МИД республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должно приниматься венгерскими гражданами через национальный референдум.