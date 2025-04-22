Москва, 22 апреля, 2025, 19:49 — ИА Регнум. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей России в рамках акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» зажигаются новые Вечные огни. Накануне к акции присоединились Адыгея и Карелия.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Два мемориала в карельской Кондопоге и адыгейском ауле Ассоколай стали символами памяти, которая связывает народы и регионы страны. В период войны Карельский фронт защищали бойцы со всей России, в том числе уроженцы Кавказа. В Адыгее же формировались кавалерийские части, которые сражались на разных участках фронта.

В Кондопоге мемориал был открыт ещё в 1958 году. Здесь упокоены останки 323 военнослужащих. Они собраны с полей сражений Карельского фронта, который стал одним из самых протяжённых и сложных участков войны. Долгое время пламя зажигали лишь в памятные даты, но теперь оно будет гореть постоянно. Это стало возможным благодаря газификации комплекса.

Пламя для него доставили из Петрозаводска, с Могилы Неизвестного солдата. Почётным гостем мероприятия стала блокадница Любовь Ильина, которая живёт в Кондопоге и активно участвует в городских и районных мероприятиях, посвящённых Великой Победе.

В ауле Ассоколай мемориал открыли в 1985 году. На нём высечены имена 152 земляков, не вернувшихся с войны. Там Вечный огонь зажгли от пламени с главного мемориала Адыгеи в Майкопе. Участниками церемонии стали официальные лица, 11-кратный чемпион мира по самбо Мурат Хасанов и другие выдающиеся личности.

По поручению президента России Владимира Путина проводится газификация мемориалов с Вечными огнями, осуществляется их регулярное техническое обслуживание. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект — всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Новые Вечные огни уже зажглись в Республике Алтай, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской областях, Чувашской Республике и Краснодарском крае.