Москва, 22 апреля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

FAROOQ KHAN/ЕРА/ТАСС

«Уважаемая госпожа президент [Дроупади Мурму], уважаемый господин премьер-министр [Нарендра Моди], примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — следует из текста телеграммы президента, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошла стрельба, в результате которой погибли не менее 25 туристов. Ранения при стрельбе получили 12 человек, их состояние стабильное. Все они являются гражданами Индии, которые приехали в Джамму и Кашмир из штатов Одиша, Тамилнад, Гуджарат, Карнатака и Махараштра.

По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооружённых людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.