Вашингтон, 22 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Компания Boeing почувствует на себе последствия решения КНР отказаться от закупки американских самолётов и комплектующих через несколько лет, заявил 22 апреля главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Отказ Китая от закупок американских комплектующих может затруднить обслуживание значительной части имеющегося парка, а быстро заменить самолеты Boeing европейскими или собственными аналогами КНР не удастся, сказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

«Стоимость самолетов определяется контрактами, поэтому тут все зависит от того, как договорятся стороны. Одним компаниям сужение рынка сбыта Boeing даст дополнительный рычаг давления на американского производителя и позволит добиться более выгодной цены, тогда как для других может не принести выгоды — из-за общего дефицита самолетов на рынке без покупателей Boeing все равно не останется», — отметил Борисов.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран. Трамп отмечал, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.

Сообщалось, что Китай полностью остановил импорт американского СПГ и резко снизил объёмы закупаемого угля и нефтепродуктов. Проблемы коснулись и компаний из других отраслей. Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков ранее отметил, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительности нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.