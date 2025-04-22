Москва, 22 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек воспринял высказывание зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева буквально и не понял его сарказм. Об этом заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Илья Питалев/РИА Новости Доминик Гашек

Ранее Гашек сообщил, что отправил два официальных письма руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них спортсмен рассказал, что Медведев в своём Telegram-канале якобы угрожал его убить. Речь идет о публикации, в которой Медведев высмеял русофобию Гашека, регулярно выступающего против допуска россиян к турнирам и т.д.

«Он наверняка не отслеживает наши СМИ, чтобы знать, что мы про него пишем и говорим. Журналисты это увидели и попросили прокомментировать. Абсолютно не факт, что они ему правильно перевели и донесли информацию. У меня есть подозрение, что ему сказали, что Дмитрий Медведев его угрожает убить, а какой сарказм он вкладывал в эти слова уже не перевели», — отметила Журова в беседе с «РИА Новости».

По её словам, нет никаких сомнений, что Гашека специально накрутили журналисты.

Как передавало ИА Регнум, Гашек 7 февраля назвал большой ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. Он заявил, что это недопустимо, так как будет рекламой действий РФ. Бывший вратарь и ранее призывал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в ответ на это заявил, что Гашек ведёт себя как ненормальный человек.