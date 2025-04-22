Бангкок, 22 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. В Таиланде скончался бывший замначальника Управления по борьбе с организованной преступностью по Тюменской области Григорий Шаров. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова депутата тюменской облдумы Романа Чуйко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«К сожалению, сегодня поступила информация, что он скончался в госпитале, куда его перевезли. Ему стало хуже», — цитирует агентство слова Чуйко.

Он отметил, что сейчас со страховыми компаниями и правительством области прорабатывается вопрос доставки тела Шарова в Тюмень.

По данным агентства, экс-замначальника тюменского УБОП приехал в Таиланд на отдых вместе с женой 25 марта. В тот же день ему неожиданно стало плохо — начал задыхаться, после чего он попал в одну из больниц города Паттайя, а затем перенес инсульт.

Тогда местные медики требовали средства за лечение, а страховая компания отказывалась платить.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 апреля российский рэпер Паша Техник скончался в Таиланде. Ранее в этот же день исполнитель песен пережил клиническую смерть.

Музыканта 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.