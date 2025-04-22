Москва, 22 апреля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Западная культура основана на христианских началах, и некоторые силы стараются возродить эти принципы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи 22 апреля с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На Западе есть еще люди, есть силы, и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений и к возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что папа римский Франциск по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению. По словам президента, почивший понтифик «наверняка тоже чувствовал и выстраивал отношения с Россией в таком доброжелательном ключе».

В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что Франциск был человеком твёрдых взглядов и не разрешал своему окружению ссорить его с РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался на 89-м году жизни утром 21 апреля. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Похороны Франциска назначены на 26 апреля.

21 апреля российский лидер направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. В письме Путин подчеркнул, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент заявил, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.