Владимир, 22 апреля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. В Киржачском районе Владимирской области проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов на территории воинской части. Об этом 22 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

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«В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор региона ранее 22 апреля сообщил, что в Киржачском районе прогремел взрыв. По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон».

Было принято решение эвакуировать граждан в школы № 6 и № 7 в посёлке Красный Октябрь. Данный ПВР принял более 100 человек из Барсова, Мирного и Першина. Затем эвакуация началась и в посёлке Мирном.

Позже Минобороны РФ сообщило, что причиной взрыва является возгорание на территории воинской части во Владимирской области, в результате которого произошла детонация боеприпасов. Военное ведомство создало комиссию по пожару и пообещало привлечь всех виновных в происшествии к ответственности.