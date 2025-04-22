Вашингтон, 22 апреля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN показал портрет президента США Дональда Трампа, который ему подарил президент России Владимир Путин в марте.

Nikas Safronov

На картине Трамп поднимает кулак на сцене после неудачной попытки покушения, произошедшей в июле 2024 года на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Автором картины оказался российский художник Никас Сафронов. Он написал её по заказу Кремля.

«Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернёт то, чего она заслуживает», — отметил сам автор в беседе с телеканалом.

Этот портрет Путин передал Трампу через спецпосланника Стива Уиткоффа после их переговоров, прошедших в Москве в марте. Уиткофф в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном назвал эту картину прекрасной. Также, по его словам, сам Трамп был очень тронут ею.

Как передавало ИА Регнум, Сафронов назвал подаренный портрет бесценным произведением искусства. Он отметил, что авторы подобных произведений нечасто комментируют свои работы и стараются не раскрывать личности людей, для которых их создают.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не собираются раскрывать дополнительную информацию о портрете, так как это был «абсолютно личный подарок» одного президента другому.