Москва, 22 апреля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Папа римский Франциск по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению, заявил президент Владимир Путин.

Vandeville Eric/ABACA/Global Look Press

Глава государства 22 апреля провёл встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

«Неоднократно встречались [с Франциском], он совершенно очевидно, могу это утверждать, по-доброму относился к России. Но имею в виду и его латиноамериканское происхождение, и настрой среди подавляющего большинства граждан латиноамериканских стран. Он наверняка тоже чувствовал и выстраивал отношения с Россией в таком доброжелательном ключе», — отметил Путин.

Патриарх Кирилл в свою очередь отметил, что Франциск был человеком твёрдых взглядов и не разрешал своему окружению ссорить его с Русской православной церковью.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого глава католической церкви впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Похороны Франциска пройдут 26 апреля.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Путин 21 апреля направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Путин трижды встречался с Франциском — во время визитов в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах. Также они провели ряд телефонных разговоров. В 2022 году, комментируя обострение ситуации на Украине, Франциск отмечал, что речь идёт не о конфликте между Москвой и Киевом, а об уже начавшейся третьей мировой войне. Он призывал все стороны к миру и выражал готовность стать посредником в урегулировании конфликта.

В 2016 году Франциск и патриарх Кирилл провели встречу в аэропорту столицы Кубы Гаваны. Это стало первыми в истории переговорами глав Католической и Русской православной церквей. По итогам встречи была утверждена декларация, посвящённая в том числе совместной работе двух церквей по ряду вопросов, связанных с защитой христиан.

Франциск часто говорил о своей любви к России и русской культуре, называя Фёдора Достоевского одним из своих любимых писателей. В ходе видеоконференции с представителями католической молодёжи России он призывал молодых людей хранить и ценить достижения русской культуры.