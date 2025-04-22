Москва, 22 апреля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Отношения России и Сербии всегда были особыми. Об этом 22 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие глубокие духовные общие корни», — сказал Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

Во время диалога с представителями духовенства российский лидер также отметил существенный вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией. Кроме того, он заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал Россию единственным прочным историческим союзником республики.

В свою очередь, Путин также называл РФ и Сербию духовно близкими странами. По его словам, на протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России. Президент РФ также выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнёрства между государствами и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.