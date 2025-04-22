Москва, 22 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Цифровое шествие «Бессмертный полк» — пространство, где память становится живой и доступной, где миллионы людей могут увековечить своего героя, где участники Великой Отечественной войны плечом к плечу смогут встать в строй со своими однополчанами. В этом году акцент в обновлении сделан на персонализации и историческом контексте.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Обновление приурочено к 80-летию Великой Победы. Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов отметил, что платформа представляет собой «пространство личной памяти, где каждый может пройти рядом со своим героем».

«В этом году мы ставили перед собой задачу не только сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а сделать её по-настоящему живой, персональной и доступной. С помощью технологий «Сбера» мы бережно переносим информацию в цифровое пространство: восстанавливаем изображения, родные языки, боевые соединения», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что в год 80-летия Победы особенно важно говорить на языке, понятном каждому поколению, так как это укрепляет связь времён и создаёт бесконечную летопись Победы — вклад в общественное единство и национальную идентичность.

Обновление сделало онлайн-шествие более персонализированным и человечным. Теперь пользователь может увидеть своего героя сразу после авторизации — больше не нужно ждать начала трансляции. Каждый герой проходит в составе определенного рода войск — как это было в годы войны. Перед строем — краткая историческая справка о танкистах, связистах, лётчиках и о том, какой вклад они внесли в Победу. Пользователь сам выбирает маршрут прохождения: можно следить за своей колонной, переключаться между родами войск или смотреть тематические потоки. Такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст: увидеть героев в боевом порядке.

Кроме того, на платформе использованы технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросети Kandinsky можно отреставрировать архивные фотографии, сделать их цветными и чёткими. А онлайн-шествие доступно каждому в удобном формате. Любой пользователь может следить за своей колонной, переключаться между потоками или изучать вклад разных подразделений в Победу. Каждый поток сопровождается пояснительным материалом — шествие становится образовательным опытом, в котором история раскрывается через образы героев. В шествии участвуют потомки не только из России, но и из-за рубежа — проект становится глобальной цифровой инициативой.

Зарегистрировать своего героя для участия в шествии можно за считанные минуты до 6 мая включительно через любую удобную платформу: официальный сайт проекта, мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» или мини-приложение в «Одноклассниках».