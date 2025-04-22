Москва, 22 апреля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства 22 апреля провёл встречу с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.

«Ждём президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

В ходе встречи президент также отметил, что отношения России и Сербии всегда носили особый характер и отличаются этим и в настоящее время.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС (в частности, Сербии).

Путин 21 апреля отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы. При этом он усомнился в том, что у чиновников Евросоюза есть возможность претворить в жизнь указанные угрозы.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.