Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений между РФ и Сербией
Москва, 22 апреля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием отметил вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами», — сказал Путин.
Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.
Путин заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на празднование Дня Победы 9 мая в Москве.
Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал Россию единственным прочным историческим союзником республики. Он подчеркнул, что Сербия никогда не вступит в войну с РФ ради членства в ЕС, а также обвинил союз в попытках свергнуть Вучича.
Путин также называл РФ и Сербию духовно близкими странами. Российский лидер подчеркнул, что на протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России. Он также отметил особый характер отношений между государствами. Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.