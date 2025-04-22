Москва, 22 апреля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием отметил вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами», — сказал Путин.

Во встрече также приняли участие митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Антоний и митрополит Сербской православной церкви Ириней.

Путин заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал Россию единственным прочным историческим союзником республики. Он подчеркнул, что Сербия никогда не вступит в войну с РФ ради членства в ЕС, а также обвинил союз в попытках свергнуть Вучича.

Путин также называл РФ и Сербию духовно близкими странами. Российский лидер подчеркнул, что на протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России. Он также отметил особый характер отношений между государствами. Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.