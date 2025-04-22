Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Для установления обстоятельств пожара на складе боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области создана специальная комиссия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. К ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС. Пострадавших нет.

«По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также уточнили, что по итогам проведения разбирательства должностных лиц, виновных в возгорании, привлекут в ответственности.

Также уточняется, что причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части могло стать нарушение требований безопасности.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. В единой дежурно-диспетчерской службе района вскоре проинформировали, что после взрыва жителей посёлка Барсово эвакуируют в школы соседнего населённого пункта. Затем эвакуация началась и в посёлке Мирный.

В официальном приложении МЧС также появилась информация о введении режима ЧС в Киржачском районе Владимирской области. Пункт временного размещения в школе № 6 посёлка Красный Октябрь после взрыва в Киржачском районе принял около 100 человек.