Владимир, 22 апреля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, которые хранились на складе. Об этом 22 апреля сообщило Минобороны России.

Соцсети

«22 апреля сего года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Для ликвидации возгорания были привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Также уточняется, что причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части могло стать нарушение требований безопасности.

Для установления обстоятельств пожара на складе боеприпасов в Киржачском районе создана специальная комиссия. По итогам проведения разбирательства должностных лиц, виновных в возгорании, привлекут к ответственности, добавили в МО РФ.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. В единой дежурно-диспетчерской службе района вскоре проинформировали, что после взрыва жителей посёлка Барсово эвакуируют в школы соседнего населённого пункта. Затем эвакуация началась и в посёлке Мирный.

В официальном приложении МЧС также появилась информация о введении режима ЧС в Киржачском районе региона. Пункт временного размещения в школе № 6 посёлка Красный Октябрь после взрыва в Киржачском районе принял около 100 человек. Сообщалось, что прибывают в основном пожилые люди. В пункте работают волонтёры.