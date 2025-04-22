Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. По предварительной информации, причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части в Киржачском районе Владимирской области стало нарушение требований безопасности. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Пострадавших в результате происшествия, по предварительным данным, нет, отметили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. К ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчёты воинской части и МЧС.

Для установления обстоятельств случившегося по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана комиссия. По итогам разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, днём 22 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. В единой дежурно-диспетчерской службе района проинформировали, что после взрыва жителей посёлка Барсово эвакуируют в школы соседнего населённого пункта.

Затем эвакуация началась и в посёлке Мирный. В официальном приложении МЧС появилась информация о введении режима ЧС в Киржачском районе. Пункт временного размещения в школе №6 поселка Красный Октябрь после взрыва в Киржачском районе принял около 100 человек.

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