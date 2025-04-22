Пермь, 22 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик едва не утонул в глиняной яме на окраине Перми. На помощь ему пришли спасатели, сообщил краевой портал 59.RU.

20 апреля в городскую службу спасения поступил вызов к дому на улице Хабаровская, 44 в Железнодорожном микрорайоне. Оказалось, что один из детей, гулявших в лесу неподалёку от дома, провалился в глину по грудь и застрял.

«Друзья поначалу сами пытались вытащить и откопать мальчика, но у них ничего не получилось. Там было очень вязко, глина намертво засосала его. Один из них позвонил отцу, потом вызвали спасателей», — рассказал источник издания.

На то, чтобы извлечь ребёнка из глиняного болота, ушло полчаса. В общей сложности мальчик провёл в яме больше часа, он сильно промок и получил переохлаждение. Его передали бригаде медиков.

Как сообщало ИА Регнум, похожий случай произошёл в декабре в Благовещенске. Мальчик, который шёл в школу по заснеженной местности, провалился в яму с ледяной водой и провёл там около часа. На помощь ребёнку пришли прохожие, он был напуган и сильно замёрз. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту ЧП уголовное дело.