Владимир, 22 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Пункт временного размещения (ПВР) в школе №6 поселка Красный Октябрь после взрыва в Киржачском районе Владимирской области принял около 100 человек, в числе которых есть дети. Об этом сообщает ТАСС.

«Около 100 человек из Барсова, Мирного и Першина прибыли в школу №6 поселка Красный Октябрь, в основном пожилые, дети есть, но не так много. Люди добираются как автобусах, так и своим ходом. На месте работают волонтеры», — цитирует агентство слова представителя школы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 апреля в 16:36 мск написал в Telegram-канале о том, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. После этого было принято решение эвакуировать всех жителей Барсова в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района. Также эвакуация началась в поселке Мирный.

По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон».

Как передавало ИА Регнум, в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Глава района Елена Карпова подчеркнула, что были задействованы все силы оперативного реагирования.

Позже Минобороны РФ сообщило о том, что причиной взрыва является возгорание на территории воинской части во Владимирской области, в результате которого произошла детонация боеприпасов. Военное ведомство создало комиссию по пожару и пообещало привлечь всех виновных в происшествии к ответственности.