Вашингтон, 22 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Украина, скорее всего, никогда не вступит в НАТО. Об этом заявил американский профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для издания National Security Journal.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«[Это не произойдёт] ни сейчас, ни в следующем году, ни на следующем саммите, и, скорее всего, никогда. Не имеет значения, сколько раз западные лидеры повторяли слова об открытых дверях и «желательном членстве», ― отметил эксперт.

По словам Лэтэма, в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне эту правду хорошо знают, но не говорят вслух.

«НАТО могло бы сказать Украине суровую правду много лет назад: что <…> у неё нет права на членство в НАТО и никогда не будет. Но вместо этого альянс выбрал двусмысленность», — отмечается в статье.

Чтобы получить возможность вступления в Североатлантический альянс Украине необходимо преодолеть структурные, юридические и стратегические препятствия на пути к членству в НАТО. Так, согласно правилу военного блока, ни одна страна с нерешенными территориальными спорами или присутствием иностранных войск не может быть принята в альянс.

По словам профессора, союзу НАТО и Украины не бывать никогда.

«Этот фарс не просто нечестный. Он разрушителен и порождает на Украине ожидания, которые никогда не оправдаются», ― констатировал эксперт.

Открытое заявление Украине о том, что у нее нет права на членство в НАТО и никогда не будет, могло бы заставить Украину пересмотреть свою стратегию и, возможно, открыло бы пространство для мирного урегулирования путём переговоров, считает Лэтэм.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление Зеленского возможной причиной начала конфликта с Россией.

19 апреля спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина не станет членом НАТО. По его словам, вопрос вступления страны в западный военный блок не обсуждается. Он добавил, что об этом было заявлено предельно ясно, и эта идея не нова.

Келлог подчеркнул, что США говорят об этом с 2008 года. Тогда Уильямс Бёрнс, занимавший должность американского посла в РФ с 2005 по 2008 год, заявил тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, что это недостижимая цель.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте стоит прислушаться к словам Келлога и перестать говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 апреля заявил, что Кремль удовлетворён заявлениями американской стороны о невозможности членства Украины в альянсе. По его словам, вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. Именно это стало одной из первопричин начала украинского конфликта, добавил Песков.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.