Киржач, Владимирская область, 22 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Власти Владимирской области призвали граждан воздержаться от поездок в Киржачский район, где после взрыва был объявлен режим ЧС.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области. Воздержитесь от поездок в район ЧС!» — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. Он заявил, что ответственные службы работают на месте происшествия.

В единой дежурно-диспетчерской службе Киржачского района проинформировали, что после взрыва жителей посёлка Барсово эвакуируют в школы соседнего населённого пункта. Глава района Елена Карпова отметила, что задействованы все силы оперативного реагирования.

Затем эвакуация началась и в посёлке Мирный. Администрация района призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. В официальном приложении МЧС появилась информация о введении режима ЧС в Киржачском районе.

Пункт временного размещения (ПВР) в школе №6 поселка Красный Октябрь после взрыва в Киржачском районе принял около 100 человек. Сообщалось, что прибывают в основном пожилые люди. Некоторые добрались до ПВР на автобусе, другие — своим ходом. В пункте уже работают волонтёры.