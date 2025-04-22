Таллин, 22 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Власти Эстонии с мая прекратят выплачивать гражданам Украины пособие на аренду жилья в Таллине, сообщила 22 апреля телерадиокомпания ERR.

Global Look Press/Perry Mastrovito/imageBROKER.com

Сейчас граждане Украины могут получать единовременную выплату на аренду жилья в размере до 1,2 тыс. евро на семью.

«Департамент социального страхования и Таллинский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жильё и услуги перевода для украинских беженцев, получивших временную защиту», — сказано в сообщении телерадиокомпании.

Глава отдела миграции департамента социального страхования Эстонии Лийс Палоотс заявила, что поддержка граждан Украины станет «более целенаправленной и устойчивой» и будет предоставляться тем, кто просит о защите и не имеет в Эстонии других источников поддержки.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле обозреватели портала Euractiv отметили, что миллионы украинских беженцев могут выгнать из Евросоюза после окончания конфликта, поскольку не существует чёткого плана, который позволил бы им остаться в ЕС. Авторы предположили, что даже само обсуждение продления программы для беженцев может иметь негативные внутриполитические последствия на фоне сильного миграционного кризиса в Евросоюзе.

В сентябре 2024 года обозреватели британской газеты The Guardian отметили, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Авторы напомнили, что власти Венгрии решили прекратить помощь гражданам Украины в поиске жилья, а в Польше обсуждают вопрос о прекращении выплат пособий мужчинам призывного возраста с Украины.