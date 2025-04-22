Москва, 22 апреля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида посетить ближневосточную страну. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (справа) и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид (слева) во время встречи.

«Султан Омана выразил особую благодарность В. В. Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за тёплый приём и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента Российской Федерации В. В. Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в заявлении.

Султан Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом 21 апреля. Данный визит приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между государствами. Султан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

22 апреля перед началом беседы в узком составе состоялась церемония официальной встречи Султана Омана президентом России, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций, также состоялось официальное фотографирование. Затем переговоры продолжились в расширенном составе в формате государственного завтрака.