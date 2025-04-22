Москва, 22 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Проект «Лето в Москве» повышает туристическую привлекательность столицы и поддерживает малый бизнес. Такое мнение выразил политолог и генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов в своем телеграм-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Тематические фестивали, проводимые в Москве, являются важным элементом организации культурного досуга горожан (в том числе семей с детьми), а также повышения туристической привлекательности и поддержки малого бизнеса региона», — считает эксперт.

В качестве примера он привел фестиваль «Пасхальный дар», который проходит с 19 по 30 апреля, а также реализацию масштабного сезонного городского проекта «Лето в Москве», который стартует с 1 июня. Политолог отметил, что опыт реализации аналогичной инициативы в 2024 году продемонстрировал высокий уровень ее востребованности среди москвичей и посещающих город туристов: около 131 тыс. мероприятий этого самого продолжительного в мире летнего фестиваля посетили более 38 млн человек.

В рамках проекта «Лето в Москве» состоится серия городских мероприятий, включая гастрономические фестивали «Вкусы России» и «Москва на волне. Рыбная неделя», фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы». Последняя акция в 2024 году объединила 21 городскую и 19 загородных усадеб, фестиваль «Театральный бульвар» (в прошлом году в нем приняли участие 1,6 тыс. артистов и 600 тыс. гостей).

«Эти примеры ещё раз свидетельствуют: программа фестивалей «Лета в Москве» охватывает тематику, представляющую интерес для максимально широкой аудитории, создавая условия как для содержательного отдыха горожан, так и для поддержки предпринимателей региона», — написал Орлов.

Он добавил, что для предпринимателей проект «Лето в Москве» создает возможности для продвижения продукции на более чем 200 городских площадках.

«По итогам реализации аналогичного проекта в 2024 году оборот розничной торговли в Москве в течение лета вышел на уровень 1,8 трлн рублей, на 2,9% превысив показатели соответствующего периода 2023 года», — пояснил он.

Он подчеркнул, что при этом на 12% по сравнению с летом 2023 года в городе выросла посещаемость заведений общественного питания и на 17,2% — оборот этой отрасли, он достиг 161 млрд рублей. Также на 10,6% увеличился оборот гостиниц, он составил 22,3 млрд рублей. Общий объем летнего туристско-экскурсионного потребления в городе по итогам лета 2024 году оценивался в 398,1 млрд рублей, а поступления в бюджет Москвы за тот же период — в 54,5 млрд рублей, что, безусловно, существенно расширило финансовые возможности мэрии по реализации социальных и инфраструктурных проектов.

«Конечно, все эти показатели обусловлены не только проведением «Лета в Москве», но этот проект стал одним из драйверов развития городской сферы туризма и общественного питания в течение летного сезона — 2024», — отметил эксперт.

Летом 2025 года городские власти также предлагают предпринимателям возможности продвижения своей продукции в рамках аналогичного проекта, например представив свои товары в арт-павильонах «Сделано в Москве».

Также, по словам Орлова, проект «Лето в Москве» создает условия для участия горожан в различных волонтерских и социальных проектах. В 2024 году в рамках мероприятий этого проекта на 25 фестивальных площадках в 10 округах столицы были открыты «Домики добра» для сбора подарков для участников СВО и гуманитарной помощи жителям приграничных регионов. Аналогичная акция проводится и в рамках фестиваля «Пасхальный дар» в апреле.

Кроме того, в рамках проекта «Лето Москвы» около 25 тыс. мероприятий было организовано непосредственно жителями города, представителями бизнеса и НКО. Проект «Лето в Москве» в 2025 году также может стать важным фактором объединения неравнодушных горожан, способствуя расширению потенциала городских сообществ и волонтерского движения.