Москва, 22 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Онлайн-акция «Бессмертный полк» позволит всем желающим принять участие в праздновании Дня Победы, в том числе в тех регионах, где не будет шествий в традиционном формате. О запуске проекта объявили 22 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

РИА Новости/Владимир Федоренко

В День Победы лица участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла покажут на телеэкранах, билбордах и медиаэкранах, установленных на улицах и площадях разных городов. Онлайн-шествие пройдёт на сайте 2025. polkrf.ru.

«Не во всех регионах будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн станет возможностью почтить память героя своей семьи», — отметил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» генерал-полковник в отставке Сергей Макаров.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал о новых возможностях и технологиях онлайн-шествия в этом году. Нейросеть Kandinsky, пояснил он, поможет отреставрировать архивные фотографии, кроме того, пользователи смогут поделиться историей своего героя в социальных сетях, рассказать её родным и друзьям.

В День Победы, авторизовавшись на платформе, пользователи смогут увидеть своих героев в онлайн-шествии. С одного профиля можно подать несколько заявок. Кроме того, современные технологии позволят подключиться к онлайн-шествию из десятков стран мира.

Онлайн-шествие организуют по потокам — по родам войск и группам тружеников тыла. Между потоками можно будет свободно переключаться. Трансляция будет идти в сопровождении исторических справок и интересных фактов о периоде Великой Отечественной войны.

«В этом году мы ставили перед собой задачу не только сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а сделать её по-настоящему живой, персональной и доступной», — добавил Кузнецов.

Регистрация героя для участия в онлайн-шествии будет доступна с 23 апреля по 6 мая включительно. Для этого потребуется Сбер ID или номер телефона. Полученный код подтверждения нужно будет ввести на сайте проекта при авторизации. После этого пользователь сможет загрузить фотографию героя, заполнить анкету и выбрать род войск для движения в виртуальном строю.

Мини-приложения для загрузки информации о героях будут доступны в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Руководитель исполкома Бессмертного полка Наталья Шадрина указала на то, что акция пройдёт с соблюдением мер безопасности. Нарушения, в том числе связанные с реабилитацией нацизма, будут пресекаться. За ними последует административная или уголовная ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы и сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева пояснила, что традиционное шествие состоится только в тех городах, где региональные отделения акции и местные власти сочтут это возможным по соображениям безопасности. Акция пройдёт 9 мая, а время её проведения местные власти определят самостоятельно в зависимости от часового пояса.