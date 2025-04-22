Москва, 22 апреля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия властей Омана по нормализации отношений между Ираном и США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/РИА Новости

«Ситуация вокруг иранской ядерной программы затрагивалась в том плане, что Оман проявляет очень существенные усилия для того, чтобы способствовать переговорному процессу. И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе. И, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично», — отметил спикер Кремля.

Оман оказывает посреднические услуги в ходе американо-иранского диалога. В частности, на территории королевства проводятся некоторые раунды переговоров.

Как передавало ИА Регнум, султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом 21 апреля. Он приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

22 апреля перед началом беседы в узком составе состоялась церемония официальной встречи Султана Омана президентом России, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций, состоялось официальное фотографирование. Затем переговоры продолжились в расширенном составе в формате государственного завтрака. В ходе данных переговоров Путин и Аль Саид обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и повышенного интереса США к ней.