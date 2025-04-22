Владимир, 22 апреля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Режим ЧС введен в Киржачском районе Владимирской области после взрыва. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

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«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области​​​. Воздержитесь от поездок в район ЧС!» — говорится в сообщении.

Ранее было принято решение эвакуировать всех жителей Барсова в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района. Также эвакуация началась в поселке Мирном.

По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон». Он утверждает, что эпицентр взрыва расположен где-то недалеко.

Глава района Елена Карпова заявила, что в после взрыва были задействованы все силы оперативного реагирования.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Других данных о разрушениях и пострадавших он не приводил. Причина и место взрыва также пока неизвестны.

Авдеев призвал граждан в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения сведений о происшествии до поступления официальных данных.