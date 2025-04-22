Владимир, 22 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В населенном пункте Мирный Киржачского района Владимирской области началась эвакуация после взрыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в Telegram-канале.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Проводится эвакуация н. п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие», — говорится в сообщении администрации.

Ранее глава региона Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Других данных о разрушениях и пострадавших он не приводил.

Авдеев призвал журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных.

Как передавало ИА Регнум, после взрыва власти приняли решение эвакуировать всех жителей Барсова в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района.

По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон». Он утверждает, что эпицентр взрыва расположен где-то недалеко.

Глава района Елена Карпова заявила, что в районе были задействованы все силы оперативного реагирования.