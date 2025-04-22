Владимир, 22 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. В Киржачском районе задействовали все силы оперативного реагирования после взрыва. Об этом сообщила глава района Елена Карпова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Уважаемые жители Киржачского района! В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию», — написала Карпова в своем Telegram-канале.

Ранее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 апреля в 16:36 мск написал в Telegram-канале о том, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Других данных о разрушениях и пострадавших он не приводил. Причина и место взрыва также не уточнялись.

Было принято решение эвакуировать всех жителей Барсова в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района. Также эвакуация началась в поселке Мирный.

По словам очевидца из села Большое Кузьминское Кольчугинского района, расположенного примерно в 40 км от административного центра Киржачского района, взрыв был настолько мощным, что «мог отвалиться балкон». Он утверждает, что эпицентр взрыва расположен где-то недалеко.