Москва, 22 апреля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» способен сбить шведский самолёт-разведчик ACS-890, один из которых был протестирован над Львовом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

21 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило, что над Львовом был совершён тестовый полёт одного из шведских ACS-890, переданных Украине.

«Представим ситуацию, при которой самолёт ACS 890 ведёт воздушную разведку в зоне СВО, находясь в относительной близости к переднему краю, иначе ничего не разведаешь. При этом он находится на высоте не менее 6 км, выписывая в воздухе восьмерки или эллипсы. В этом случае «швед-разведчик» представляет собой просто идеальную цель для ЗРС большой дальности типа С-400», — отметил он в своём материале для «Газеты. ру».

В то же время Ходарёнок уверен, что Киев маловероятно будет активно применять данные самолёты в боевых действиях, поскольку их уничтожение может привести к большим репутационным потерям.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что F-16 не могут конкурировать в борьбе один на один с Су-35, так как российские истребители более технологичны. По его мнению, для противостояния нужно, чтобы у американского самолёта была поддержка наземных систем ПВО и средств РЭБ.