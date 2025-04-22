Берлин, 22 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Германии обратились с просьбой к немецкой авиакомпании Lufthansa обучить будущих военных пилотов на случай конфликта с Россией. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Global Look Press/Oliver Berg/dpa

«Согласно информации из отрасли, ведутся переговоры о том, чтобы летная школа Lufthansa взяла на себя начальную подготовку пилотов истребителей», ― отмечается в статье.

Источники издания добавили, что переговоры являются частью мероприятий по подготовке к «вторжению» России на территорию НАТО.

Планируется, что после получения гражданской лицензии в учебном центре Lufthansa Aviation Training, пилоты смогут продолжить обучение на военных самолётах.

В Lufthansa эту информацию не подтвердили. Тем не менее авиакомпания уже обучает военных операторов беспилотников для Вооруженных сил Германии. А ранее глава компании Карстен Шпор заявлял, что авиаперевозчик поддерживает тесное сотрудничество с бундесвером и готов расширять программы подготовки пилотов.

Как передавало ИА Регнум, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер 13 апреля заявил, что немецкая армия должна быть в состоянии полной боевой готовности к 2029 году. Бройер также уточнил, что в настоящее время Вооружённым силам ФРГ не хватает около 100 тыс. военнослужащих. По его словам, общая численность армии должна достичь 200 тыс. бойцов. Генеральный инспектор обосновал необходимость наращивания военного потенциала ФРГ угрозой, которая якобы исходит от России.

В минобороны Германии в ноябре прошлого года подтвердили существование у Берлина плана на случай военного конфликта с Москвой. По словам официального представителя оборонного ведомства ФРГ Митко Мюллера, оперативный план «Германия» был инициирован и продуман несколько лет назад.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в ФРГ начали подготовку к масштабному военному конфликту с Россией. По данным издания, в плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые требуют особой защиты в военное время. В случае войны на восточном фланге НАТО Германия станет центром для размещения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч военных, которых необходимо будет перебросить на восток, добавили авторы материала. Отмечается, что содержание документа в значительной степени засекречено.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Путин указал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.