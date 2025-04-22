Москва, 22 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение в 2026 году Форума будущих технологий, который будет посвящен формированию биоэкономики и применению биотехнологий в отраслях экономики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мероприятие объединит ведущих ученых, представителей корпораций и наукоемких предприятий, государственных и общественных деятелей. Эксперты обсудят ключевые задачи национального проекта «Биоэкономика», механизмы их реализации, важнейшие отраслевые тренды и прогнозы развития наукоемких технологий в области биоэкономики в России и мире. На выставке технологических достижений на площадке форума представят передовые разработки и новейшие инновационные решения в сфере биоэкономики.

«Богатейшие ресурсы России — это национальное достояние, которое требует ответственного обращения. Отрасль биоэкономики направлена на то, чтобы использовать природные богатства с максимальной отдачей: внедрять технологии бережной добычи и глубокой переработки, минимизировать отходы, находить применение продуктам переработки в других отраслях. Это очень конкурентное направление, и в России уже сейчас существует большое количество передовых решений — различные продукты биоэкономики производят свыше 225 производителей, исследованиями в этой области занимаются почти 50 научных институтов», — отметил советник президента Антон Кобяков.

По его словам, такая база обеспечит достаточно производственных мощностей и интеллектуального ресурса для реализации национального проекта и гарантирует лидерство России в сфере биоэкономики.

Национальный проект «Биоэкономика» будет направлен на создание в России инфраструктуры, разработку технологий и производственных процессов для наиболее эффективного использования сельскохозяйственных, энергетических, минеральных, лесных и водных ресурсов, биологического сырья в таких отраслях, как химия, сельское хозяйство, энергетика, экология, пищевая индустрия, создание лекарственных препаратов и других.

В рамках подготовки нацпроекта Минпромторг России определит перечень индустриальных проектов, на базе которых будут реализованы его инициативы. Кроме того. в 2024 году в России создан Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий — консорциум, возглавляемый НИЦ «Курчатовский институт», в который вошли восемь научных учреждений. Разработки центра будут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах экономики.

Реализация планов нацпроекта позволит уже к 2030 году добиться технологического суверенитета в биоэкономике, а к 2036 году — лидерства в этой сфере.

В 2026 году Форум будущих технологий состоится при поддержке правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступят «Газпромбанк», правительство Москвы, госкорпорация «Росатом». Оператор форума — фонд «Росконгресс».