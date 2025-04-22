Москва, 22 апреля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. В Кремле не знакомы с подробностями мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Известиям».

Global Look Press/IMAGO/CNP / MediaPunch

«Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, известны ли уже российскому руководству детали плана.

Песков отметил, что российская сторона продолжает работу с американцами, для этого задействованы все каналы, которые имеются для контактов.

Ранее в беседе с журналистом Павлом Зарубиным Песков заявил, что тема урегулирования на Украине настолько сложная, что ставить какие-либо жёсткие временные рамки или пытаться уложить жизнеспособные договорённости в короткие сроки не стоит.

Отвечая на вопрос о том, на каком бы уровне могли пройти переговоры России и Украины по поводу продления пасхального перемирия в части моратория на удары по гражданским объектам, представитель Кремля напомнил, что украинские власти сами себе запретили выходить на диалог с Москвой. Он добавил, что никаких действий для отмены этого запрета Киев не совершал.

Ранее Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта. По информации газеты New York Post, инициатива может включать развёртывание на Украине европейских сил, направленное на соблюдение режима прекращения огня.

Согласно источникам The Wall Street Journal, признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в перечень условий, которые администрация США выдвинула Киеву для завершения конфликта. Предложения американской стороны содержатся в конфиденциальном документе, представленном Киеву на переговорах в Париже 17 апреля.

Кроме того, Вашингтон изучает возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС. При реализации этого плана контроль над этой территорией может отойти США.