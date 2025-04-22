Вашингтон, 22 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Готовность России к проведению мирных переговоров с Украиной является хорошим знаком, заявила 22 апреля представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

21 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости «разобраться» с предложением Киева не наносить удары по гражданским объектам. Президент имел в виду именно переговоры с Украиной, пояснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это очень хороший знак», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox Business.

Как передавало ИА Регнум, Песков напоминал, что Путин и ранее неоднократно выражал готовность к переговорам с Украиной. Он добавил, что Киеву, установившему самозапрет на переговоры с Москвой, при желании начать диалог нужно будет предпринять юридические шаги для снятия препятствий к контактам.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие и отдал соответствующие приказы ВС РФ. Глава киевского режима Владимир Зеленский сначала отверг инициативу о перемирии, но через несколько часов принял её, при этом активность ВСУ 20 апреля (в Пасху) хоть и снизилась, но полностью не прекратилась.

18 марта в ходе телефонного разговора с Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом ВСУ продолжили атаковать энергетические объекты на территории России.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан. Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине и что урегулировать конфликт можно, лишь искоренив первопричины кризиса.