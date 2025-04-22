Москва, 22 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. На территории Анапы и Темрюкского района Краснодарского края 150 пляжей непригодны для купания, там продолжают выявлять значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В настоящее время в образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — сказано в публикации ведомства.

Роспотребнадзор продолжает проводить ежедневный мониторинг безопасности песка и морской воды. Кроме того, сотрудники ведомства контролируют качество питьевой воды, атмосферного воздуха и морепродуктов на территории Краснодарского края.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапском и Темрюкском районах не соответствуют санитарным нормам и предстоящим летом их нельзя использовать для оздоровительного отдыха. При этом питьевая вода, продукты питания и воздух в этих районах соответствуют требованиям к качеству. Отдых там можно проводить, не используя пляжи и морскую воду, добавила Попова.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев ранее доложил президенту России Владимиру Путину, что открытие туристического сезона в этому году в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, пройдёт в обычном режиме. Правительство также выделит 1,092 млрд руб. на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Как передавало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули 15 декабря 2024 года во время шторма. Экипажи были спасены, но один человек погиб. Суда перевозили мазут, и часть нефтепродуктов попала в море. Более 32,5 тыс. добровольцев было привлечено к ликвидации последствий.