Владимир, 22 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва в школы соседнего поселка Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

кадр из видео

«Всех жителей Барсова сейчас эвакуируют в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района», — сообщили агентству в районной ЕДДС.

Глава Киржачского района Елена Карпова заявила, что задействованы все силы оперативного реагирования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960737" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жителей одного из районов Владимирской области эвакуируют из-за серии мощных взрывов

Как передавало ИА Регнум, о происшествии ранее сообщил глава региона Александр Авдеев. Он уточнил, что взрыв прогремел в Киржачском районе Владимирской области. Других данных о разрушениях и пострадавших он не приводил.

Авдеев призвал журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных.