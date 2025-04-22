Владимир, 22 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. В Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Об этом сообщает глава региона Александр Авдеев.

Соцсети

«В Киржачском районе произошёл взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных.

Между тем очевидцы опубликовали в Сети видео с, предположительно, кадрами взрыва во Владимирской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960736" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жителей одного из районов Владимирской области эвакуируют из-за серии мощных взрывов

Как передавало ИА Регнум, утром 22 апреля в Махачкале в десятиэтажном доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. Инцидент случился в многоквартирном доме по улице Бейбулатова. Эвакуация жильцов не потребовалась. В здании обрушений нет.