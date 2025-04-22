Ватикан, 22 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Главным претендентом на пост нового папы римского является итальянский кардинал и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket.

Global Look Press/IMAGO/ALESSIA GIULIANI Кардинал и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин

По состоянию на 16:30 по мск агентство оценивает его шансы на победу в 32%. Ещё в 23% букмекеры оценили вероятность избрания на престол Святого Петра филиппинского кардинала Луиса Антонио Гокима Тагле. При этом, по данным этого же агентства на 21 апреля, фаворитом был именно Тагле. На третьем месте с результатом в 11% располагается кардинал Маттео Дзуппи, который был спецпредставителем папы Франциска по российско-украинскому конфликту.

Всего на пост папы римского могут претендовать более 100 кардиналов со всего мира. Избрание нового понтифика может быть проведено не ранее 5 мая.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Президент России Владимир Путин направил в Ватикан соболезнования по случаю смерти Франциска. Он отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.