Москва, 22 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. В Новой Москве задержаны двое подростков, которых подозревают в избиении ученика 8-го класса. Об этом сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета.

Соцсети Пострадавший Сергей

«В настоящее время задержаны двое подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия. Следствием допрашивается педагогический состав учебного заведения, а также иные свидетели», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по факту инцидента в школе, произошедшего 21 апреля, возбуждено по статье 213 УК РФ — «Хулиганство», обоим фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме прочего, в СК также сообщили, что для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью 14-летнему подростку будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на перемене двое старшеклассников, Ильназ и Джамал, жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея (все имена изменены). Как рассказали знакомые избитого ребенка, сначала он пытался защищаться, но затем, когда упал, его принялись бить ногами по голове. Из школы после избиения ученика 8-го класса доставили в реанимацию. Мальчик уже пришел в себя и вышел на связь со сверстниками.

В местных группах после инцидента сообщали, что Сергей и раньше подвергался травле со стороны агрессивных старшеклассников. Также местные жители написали, что банда агрессивных подростков уже давно держит школу в страхе, однако администрация учебного заведения не принимает каких-либо существенных мер для решения проблемы.

После широкой огласки в департаменте образования Москвы сообщили, что происшествие взято на особый контроль.

«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе, как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании. В Департаменте создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам работы которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы», — сообщили в пресс-службе департамента.