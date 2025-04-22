Лондон, 22 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Власти США вводят новые рекордно высокие тарифы на импорт, которые коснутся некоторых стран Юго-Восточной Азии, сообщило 22 апреля британское издание The Guardian.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

Размер самой высокой пошлины составит более 3500%.

«Министерство торговли США объявило о новых тарифах, нацеленных на компании в Камбодже, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме. Товары из некоторых компаний Камбоджи будут облагаться самыми высокими тарифами в размере 3521%, поскольку ее компании не сотрудничали с США», — сказано в сообщении.

По этим данным, товары некоторых компаний Малайзии будут облагаться пошлинами в размере более 41%, Таиланда — 375%, Вьетнама — 40%. При этом уточняется, что окончательное решение должно быть принято в июне.

В свою очередь обозреватели издания The Wall Street Journal отметили: данное решение было принято властями США, поскольку министерство торговли страны пришло к выводу, что Китай переправлял солнечные панели через страны Юго-Восточной Азии для продажи в США, чтобы избежать пошлин. Пошлины в указанном размере сделают эту продукцию неконкурентоспособной в США, считают авторы.

Новость дополняется