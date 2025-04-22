Москва, 22 апреля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Жестокое избиение восьмиклассника в одной из школ в Новой Москве может быть связано с подозрениями в распространении запрещенных веществ. Об этом ИА Регнум рассказали ученики школы. По словам одной из одноклассниц избитого 14-летнего Сергея (все имена несовершеннолетних здесь и далее изменены) конфликт начался с того, что двое старших подростков обозвали восьмиклассника наркоманом. Сам пострадавший категорически отрицает, что причастен к обороту наркотиков.

Соцсети Пострадавший 14-летний Сергей (имя изменено)

Напомним, инцидент с избиением Сергея в Новой Москве. После того, как 15-летние старшеклассники Ильназ и Джамал повалили свою жертву на пол и стали пинать ногами, у подростка начались судороги, изо рта пошла пена и кровь. Мальчика экстренно доставили в реанимацию с подозрением на перелом челюсти и сотрясением мозга.

Очевидцы происшествия и знакомые пострадавшего разошлись во мнениях о причинах жестокой расправы. Первой и основной версией называли «неформальный» внешний вид Сергея. Пострадавший школьник красит волосы в черный цвет и придерживается подростковой субкультуры, участники которой носят черную одежду с изображением паука на спине. Сам Сергей в разговоре с ИА Регнум также сообщил, что вероятной причиной нападения мог стать его внешний вид.

Однако другие подростки озвучили еще одну версию, по которой причиной расправы над Сергеем могло стать обвинение в наркомании.

«В тот день конфликт начался из-за того, что Ильназ и Джамал пошутили над ним, что он наркоман — Сереже это не понравилось, и он толкнул одного из парней. Завязалась драка. В данном конфликте виноваты обе стороны, но Сережа по факту нарвался сам», — рассказала ИА Регнум ученица школы Динара.

Соцсети 15-летние Джамал и Ильназ (имена изменены)

Информацию о подозрениях в причастности к употреблению и распространению наркотиков как причине конфликта сообщили и другие ученики московской школы, где произошел инцидент. В школьной группе учебного заведения также множество сообщений на эту тему.

При этом сам Сергей в разговоре с журналистами ИА Регнум отверг все наветы.

«Это все фейки и наговоры! Я никогда не распространял наркотики! У меня же голова есть на плечах, чтобы таким заниматься. Я не употребляю и никому не советую. Я думаю эти слухи распускают специально, чтобы еще больше испортить отношение людей ко мне», — рассказал Сергей.

Молодой человек рассказал, что избившие его Ильназ и Джамал нападали на него и раньше. По словам Сергея, агрессивные подростки ранее травили его и притесняли, а администрация учебного заведения, по словам парня, закрывала на это глаза. Родители пострадавшего мальчика приняли решение со следующего учебного года перевести Сергея на домашнее обучение. Также молодой человек рассказал о своем текущем состоянии здоровья.

«Меня госпитализировали с переломом челюсти и сотрясением головного мозга, немного сколоты зубы. Сейчас уже чувствую себя получше, все нормально. Вот буквально только что мне сняли одну шину и перебинтовали», — поделился Сергей.

После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения школьника. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея.

«В настоящее время задержаны двое подростков 2009 года рождения, с ними проводятся следственные действия. Следствием допрашивается педагогический состав учебного заведения, а также иные свидетели. Кроме того, для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в столичном СК.

Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что инцидент с избиением взяли на контроль в Департаменте образования Москвы.