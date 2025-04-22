Москва, 22 апреля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, ждём», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, ожидают ли в Кремле на этой неделе визит Уиткоффа в Москву.

Это будет четвертым визитом Уиткоффа в Россию с начала президентства в США Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на подобный вопрос журналистов, заявил, что проинформирует об очередном прибытии в Москву Уиткоффа, если такой визит состоится.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз президент РФ Владимир Путин встретился с Уиткоффом 11 апреля в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены в том числе урегулированию украинского кризиса.

Стороны положительно оценили встречу. Уиткофф заявил, что расширение коммерческих возможностей может послужить основой для формирования новых отношений между Россией и США. Отвечая на вопрос о возможных договорённостях с Москвой по украинскому вопросу, он выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается.

Первый визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи американец передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.