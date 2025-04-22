Москва, 22 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид в ходе переговоров обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и повышенного интереса США к ней. Об этом 22 апреля сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид

Он отметил, что пока трудно оценить ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

«Посмотрим, какой будет результат. Мы поддерживаем тесный контакт с иранскими коллегами. Где можем, мы помогаем», ― добавил помощник главы государства.

Ушаков также сообщил, что российская сторона предложила осенью текущего года провести саммит арабских государств в Москве.

22 апреля перед началом беседы в узком составе состоялись церемония официальной встречи Султана Омана президентом России, в ходе которой главы двух государств представили членов своих делегаций, состоялось официальное фотографирование. Затем переговоры продолжились в расширенном составе в формате государственного завтрака.

Планируется, что после переговоров будет проведена церемония обмена подписанными документами между сторонами.

Как передавало ИА Регнум, Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом 21 апреля. Он приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами. Султан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина и султана Омана 22 апреля. Планировалось, что в ходе диалога они обсудят международную и региональную повестки дня, основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Также в числе тем для переговоров назывались развитие диалога в формате ОПЕК+, ситуация на Ближнем Востоке, в частности, палестино-израильский конфликт и ряд других вопросов. Кроме того, важное место предполагалось уделить координации усилий по обеспечению интересов ведущих производителей и экспортёров углеводородов на глобальном нефтяном рынке.