Киев, 22 апреля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик прошёл проверку на детекторе лжи после выявления запрещённого вещества в допинг-пробе. Об этом генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил изданию Give me Sport.

ISABEL INFANTES/EPA/ТАСС Михаил Мудрик

По его словам, спортсмен не понимает, как такое могло произойти, у него нет ни малейшего представления о том, как в его организм попал допинг.

«Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошёл. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не совершал ничего противозаконного намеренно», — сказал Палкин.

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