Москва, 22 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Соцсеть «ВКонтакте» (VK) запустила акцию с участием более 800 блогеров, посвященную международному Дню Земли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С 22 апреля и в течение месяца свыше 30 музеев-заповедников, природоохранных зон России и более 800 блогеров поделятся уникальным контентом под тегом #ЗемляЭтоМы: интересными маршрутами и локациями, фактами о редких животных, растениях и важности их сохранения», — говорится в сообщении.

Более того, специально к 22 апреля актер театра и кино Сергей Безруков, журналист и путешественница Наталья Османн, основатель и руководитель школы кавказских танцев Аскер Энеев и популярный стендап-комик Расул Чабдаров записали серию аудиоподкастов в формате авторских виртуальных прогулок по живописным местам страны.

Так, в национальном парке «Приэльбрусье», Кавказском заповеднике, Домбае и Тебердинском национальном парке для посетителей установлены брендированные инсталляции с QR-кодами. Перейдя с мобильного устройства, гости смогут включить прогулочные аудиогиды, которые озвучили звездные авторы, неравнодушные к природе.

«Наконец VK вместе с брендом ZNWR ко Дню Земли выпускает капсульную коллекцию футболок и платков с уникальным арт-дизайном, говорящим о глубинной и тесной связи человека с окружающей средой. По замыслу креативного директора бренда Насты Шастак, выбранный принт символизирует дерево жизни, растущее внутри каждого из нас», — уточняет пресс-служба компании.

Кроме того, 10% от продаж линейки VK Добро направит в природоохранный фонд «Природа и люди». Сам дроп будет представлен в бутиках бренда и онлайн с 22 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее образовательная платформа «Сферум» провела опрос среди российских школьников в честь Международного дня Земли и выяснила, что они делают для помощи планете.

Опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. школьников со всей страны, показал, что 64% школьников в России выключают воду, пока чистят зубы. Более того, больше половины из опрошенных детей используют многоразовые контейнеры для еды и ёмкости для напитков (54%), а также выключают электроприборы из розетки, когда ими не пользуются (53%). 40% юных респондентов также ходят в магазин с шопером, отказываясь от использования пластиковых пакетов. Ещё почти 40% ребят сдают использованные батарейки в пункты приёма, а 39% из них сами сортируют мусор.