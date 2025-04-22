Вашингтон, 22 апреля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Украине в любом случае придётся принять условия российской стороны, даже если из переговорного процесса выйдет президент США Дональд Трамп. Об этом пишет американский онлайн-журнал American Thinker (AT).

Global Look Press/www. capitalpictures.com

«Если США откажутся, как говорит Трамп, от мирного соглашения, что это будет означать для будущего Украины? На данный момент мы не знаем. Есть только предположения. Однако при рассмотрении ситуации на поле боя появляется больше уверенности. Конфликт придёт к своему «естественному завершению», которое мы можем определить как исход «или-или»: либо Украина примет условия России в ходе дипломатического обмена, либо российская армия заставит Украину принять эти условия военным способом», — говорится в публикации.

Автор публикации также уточнил, что в случае выхода Трампа из переговорного процесса у Украины просто пропадёт альтернатива в виде дипломатического решения. По словам обозревателя журнала, Россия не ищет путей выхода из этого конфликта, поскольку одерживает в нём победу.

22 апреля газета New York Post сообщила, что Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что у США были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. Издание, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской администрации, сообщило также, что мирный план Трампа может включать развёртывание на Украине европейских сил, направленное на соблюдение режима прекращения огня. По словам чиновника, самый сложный вопрос заключается в том, как будут выглядеть эти силы, именуемые «силами обеспечения устойчивости».

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.