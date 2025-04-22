Балашиха, Московская область, 22 апреля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Сотрудники полиции оштрафовали двоих жителей Балашихи, которые гуляли по улицам в обнажённом виде. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ГУ МВД России по Московской области

«Сотрудники отдела полиции по обслуживанию мкрн Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство двоих 19-летних местных жителей», — сказано в публикации ведомства.

В ходе мониторинга в Сети была обнаружена видеозапись, на которой в дневное время двое парней идут по улице в обнажённом виде. Правоохранители установили личности правонарушителей и доставили их в отделение полиции.

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На молодых людей составили протоколы об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства, им также выписали штраф.

Позже ведомство опубликовало видео, на котором парни раскаялись в содеянном и принесли извинения перед жителями микрорайона и людьми, которые увидели видеоролик с их прогулкой в Сети.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения в колонии строгого режима двоих студентов по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. По версии следствия, парни находились возле окна в квартире на втором этаже, при этом оба были без одежды — за тем окном находится ванная. Их заметили дети, которые играли на площадке.