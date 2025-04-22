Люберцы, Московская область, 22 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Девочку-подростка, впавшую в продолжительный сон, привели в сознание специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах. Причиной патологического состояния стал сильный стресс, сообщила пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Родственники не могли разбудить школьницу на протяжении целого дня, после чего её экстренно госпитализировали в медицинский центр. Когда не подтвердилась первоначальная версия об отравлении ядовитыми веществами, девочке провели неврологическое обследование. Оно также не выявило поражений головного мозга, которые могли бы вызвать столь долгий и глубокий сон.

Результат дала комплексная терапия, направленная на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Школьница пришла в себя через несколько дней.

У девочки выявили аффективное расстройство — нарушение психики, которое сопровождается повышенной сонливостью и депрессивным настроением. Причины заболевания смогла установить бригада медиков, в которую вошли психиатр, невролог, логопед и психолог.

«Выяснилось, что подросток испытывала сильный стресс, связанный с проблемами в школе и личными переживаниями. Комплексное лечение позволило стабилизировать состояние пациентки», — говорится в сообщении.

Девочку выписали домой после лечения. Специалисты центра напомнили, что редкие и необычные симптомы могут указывать на серьёзные заболевания, и призвали родителей обращать внимание на состояние детей, особенно подростков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хирурги Рязанской областной клинической детской больницы имени Дмитриевой спасли жизнь четырёхлетней девочке, которую искусала крупная собака. Хирурги признались, что ранее не сталкивались со столь серьёзными травмами, затронувшими в том числе внутренние органы. Крайне сложная операция продолжалась много часов и завершилась удачно. После месяца реабилитации девочку выписали домой.