Москва, 22 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 22 апреля сообщил о планах провести в 2025 году саммит России и арабских стран.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Владимир Путин приветствует членов делегации Омана в Кремле

В ходе переговоров с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом он пригласил собеседника принять участие в будущем саммите.

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», — сказал президент.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов ранее отмечал: в октябре 2024 года в ходе первого в истории саммит стран Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Залива европейские политики рассчитывали вовлечь стран Залива в «антироссийский клуб», однако на деле ситуация сложилась с точностью до наоборот.

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