Харьков, Украина, 22 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Виктор Толочко/РИА Новости

«По предварительным подсчетам, в городе прозвучало 12 взрывов. На местах прилетов зафиксированы пожары», — написал Терехов.

По его словам, взрывы прозвучали в четырех районах Харькова. Информация о разрушениях уточняется. Глава областной администрации Олег Синегубов написал, что в Шевченковском, Салтовском, Киевском и Новобаварском районах были зафиксированы прилеты.

22 апреля пресс-служба Минобороны сообщила о том, что подразделения российских войск в минувшие сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников противника в 141 районе. Также удар был нанесён по площадке производства дронов.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях территорий Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.